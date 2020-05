Lockdown 3.0: हरियाणा में शराब पर COVID सेस तो पुडुचेरी में बिक्री पर फैसला नहीं

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण देश में आज यानी सोमवार से लॉकडाउन 3.0 लागू हो गया है। आगामी 17 मई तक चलने वाले इस लॉकडाउन के दौरान अब कुछ मामलों में ढील दी गई है। इस बीच देश भर में शराब-बीड़ी-गुटका-सिग्रेट की दुकानें खोलने का भी फैसला लिया गया है। इस संबंध में हरियाणा सरकार शराब पर COVID सेस लगाने पर विचार कर रही है, तो पुडुचेरी सरकार ने अब तक इसकी बिक्री पर कोई फैसला नहीं लिया है।

इस संबंध में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार COVID-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई सामाजिक पहलों की मदद के लिए शराब पर COVID सेस लगाने पर विचार कर रही है। चौटाला के पास आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है और उन्होंने कहा है कि सेस प्रति बोतल पर दो रुपये और 20 रुपये के बीच कहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर सेस लगाने पर विचार किया जा रहा है।

Consumption of liquor, paan, gutka, tobacco etc in public places is not allowed in Chandigarh. Shops selling liquor, paan, gutka, tobacco etc will ensure minimum 6 feet distance from each other¬ more than 5 persons to be present at one point at a shop:Chandigarh administration