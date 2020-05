भारत ने 60 हजार विदेशियों को वापस भिजवाया, एक अमरीकी नागरिक जाने को तैयार नहीं

नई दिल्ली। अतिथि देवो भवः को मानने वाले भारत ने कोरोना वायरस लॉकडाउन ( Lockdown ) के दौरान देश में फंसे विदेशी नागरिकों का भी पूरा ख्याल रखा। विदेश मंत्रालय ( MEA ) के मुताबिक इस दौरान 72 देशों के तकरीबन 60 हजार विदेशी नागरिकों को भारत से वापस भेजा गया। वहीं, कोच्चि में फंसा एक अमरीकी नागरिक ( US National ) भारत में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है और वापस नहीं जाना चाहता।

विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि विदेश में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने का मुद्दा भी चर्चा में है और सभी इंडियन मिशन, प्रवासी समुदाय को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। भारतीय मिशन फंसे हुए भारतीयों को सहायता प्रदान करने के लिए असाधारण प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने आगे बताया कि यह भी पता चला है कि सरकार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खत्म होने के बाद खाड़ी और अन्य मुल्कों में फंसे हजारों भारतीयों को निकालने के लिए नौसैनिक जहाजों के साथ-साथ सैन्य और वाणिज्यिक विमान तैनात करने की एक बड़ी योजना पर काम कर रही है।

About 60,000 foreign nationals from 72 countries were evacuated from India in the midst of the #coronavirus lockdown: Ministry of External Affairs