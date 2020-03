Coronavirus : दिल्ली के निजामुद्दीन में सैकड़ों संदिग्ध मरीज मिले, WHO की टीम मौके पर

नई दिल्ली। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित मरीजों को संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली (Delhi) में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 72 पहुंच गई है। ऐसे में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर करीब 300 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण दिखे हैं।

रविवार को एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे लोग

बताया जा रहा है कि ये लोग यहां एक धार्मिक कार्यक्रम में करीब 1400 शामिल हुए थे। इसमें 300 विदेशी लोग भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि एक 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। खबर मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ हुआ। दिल्ली पुलिस स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद हैं।

Delhi Police team, including Joint CP DC Srivastava, reaches Nizamuddin area after there were reports that some people, who had attended a religious gathering at Markaz in Nizamuddin, have tested positive for #COVID19. Batches of ppl being taken to hospital in buses for checkup. pic.twitter.com/ZvfS3Rtre5