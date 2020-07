Coronavirus: चिंता बढ़ा रहे Covid 19 के ताजा आंकड़े, पिछले 24 घंटे में 22,752 नए मामले

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) लगातार अपने पैर पसार रहा है। कोविड 19 ( Covid 19 ) के नए आंकड़ों ने एक बार फिर सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल देशभर में तेजी से फैल रही कोरोना वायरस महामारी को अब तक काबू में नहीं किया जा सकता है। दिल्ली-मुंबई के साथ ही अब अन्य शहरों में ये तेजी फैल रहा है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( Health and Family Welfare Ministry ) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,752 नए मामले सामने आए हैं। जबकि कोरोना की वजह से 482 मरीजों अपनी जान गंवा चुके हैं।

सौरव गांगुली के बतौर कप्तान वो पांच फैसले, जिन्होंने बदल दिया भारतीय क्रिकेट का चेहरा

India reports a spike of 22,752 new #COVID19 cases and 482 deaths in the last 24 hours. Positive cases stand at 7,42,417 including 2,64,944 active cases, 4,56,831 cured/discharged/migrated & 20,642 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/scOqaO6gnr