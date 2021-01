Covaxin के असर पर उठे सवाल, भारत बायोटेक के एमडी ने कही बड़ी बात

नई दिल्ली। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई देसी कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सिन के असर के आंकड़ों के बीच, कंपनी के प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने कहा कि इसका टीका सुरक्षित है और कंपनी भारत के अलावा 12 से अधिक देशों में परीक्षण कर रही है। समाचार एजेंसी एएनआई ने एला के हवाले से बताया, "हम ऐसी कंपनी नहीं हैं, जिसे टीकों में अनुभव ना हो। टीकों में हमारे पास जबरदस्त अनुभव है।"

उन्होंने यह भी कहा, "हम 123 देशों तक पहुंच रहे हैं। हम एकमात्र ऐसी कंपनी हैं, जिसे व्यापक अनुभव है और रिव्यू जर्नल्स में इतना और व्यापक प्रकाशन मिला है।"

एला ने कहा, "हम भारत में केवल क्लीनिकल ट्रायल्स ही नहीं कर रहे हैं। हमने ब्रिटेन सहित 12 से अधिक देशों में क्लीनिकल ट्रायल्स किए हैं। हम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और अन्य देशों में क्लीनिकल परीक्षण कर रहे हैं। हम सिर्फ एक भारतीय कंपनी नहीं हैं, हम वास्तव में एक वैश्विक कंपनी हैं।"

Watch: RSTV does an exclusive interview with Suchitra Ella, Joint Managing Director, @BharatBiotech. She speaks at length about #COVAXIN, which is being manufactured by Bharat Biotech.https://t.co/ZyAKp0wOxN