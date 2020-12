Covid-19 : 24 घंटे में सामने 21,821 कोरोना मरीज, 299 की मौत

नई दिल्ली। एक तरफ नए साल की तैयारी चरम पर है तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप देशभर में जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,821 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,02,66,674 हो गई है। बुधवार को 299 नई मौतों के बाद कुल इससे मरने वालों की संख्या 1,48,738 तक पहुंच गई है। वर्तमान में देश में कोरोना संक्रमित सक्रिय मामलों की संख्या अब 2,57,656 और कुल रिकवरी की संख्या 98,60,280 है।

India reports 21,821 new COVID-19 cases, 26,139 recoveries, and 299 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 1,02,66,674



Active cases: 2,57,656



Total recoveries: 98,60,280



Death toll: 1,48,738