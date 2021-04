कब तक खुद को कोरोना वायरस से बचाने की पड़ेगी जरूरत? मिल गया सबसे बड़े सवाल का जवाब

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे देश में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस बीच दिग्गज स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को कम से कम अगले दो से तीन सालों तक के लिए खुद को इस महामारी के खिलाफ तैयार करने की जरूरत है।

Good News: कोरोना वायरस के कोहराम के बीच सामने आई बड़ी खुशखबरी, देश के दिग्गज डॉक्टर ने दी शानदार जानकारी

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि जब तक देश में कोरोना वायरस का खात्मा करने वाली ओरल मेडिसिन (खाने या पीने वाली दवा-गोली) उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक हमें एक लंबी दौड़ यानी कम से कम अगले दो से तीन वर्षों के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है।

गुरुग्राम स्थित मेदांता-द मेडिसिटी में संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. नेहा गुप्ता के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों को मौजूदा भयावह स्थिति के उलट अगले कुछ वर्षों के लिए एक अच्छी तरह से बेहद पुख्ता योजना बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के एक मौसमी फ्लू जैसी बीमारी के तौर पर आगे भी बने रहने की संभावना है।

The patients in Phase 1 of COVID-19 can be treated with regular medicines. Watch this video of Dr Randeep Guleria, Director, AIIMS, New Delhi to know more in detail. #IndiaFightsCorona @MoHFW_India @PMOIndia @PIB_India @MIB_India pic.twitter.com/3hGYDaOXVl