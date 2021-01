Covid-19 : गुजरात में 10 माह बाद खुले स्कूल, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में आज से स्कूलों को खोलने की अनुमति प्रदेश सरकार ने दे दी है। कोरोना वायरस महामारी, लॉकडाउन और अनलॉक के करीब 10 महीने के अंतराल के बाद राज्य में कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। शेष कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोलने का निर्णय आने वाले दिनों में कोरोना की स्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी स्कूलों से कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने को कहा है।

Gujarat: Schools for students of Classes 10 & 12 reopen in the state after a gap of nearly 10 months; visuals from a school in Rajkot. pic.twitter.com/cp491cf29d