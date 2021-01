केंद्र सरकार को ममता ने लिखा पत्र, नेताजी बोस से जुड़े सभी दस्तावेज सामने लाएं

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच टकराहट देखने को मिली है। इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो भी अहम फाइल हैं, उन्हें केंद्र सरकार से जल्द सार्वजनिक करे।

'Desh Nayak Diwas' will be observed in the state on 23rd January, the birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose: West Bengal CM Mamata Banerjee https://t.co/A85Of3tQKz