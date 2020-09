Delhi में Coronavirus ने तोड़ा 68 दिनों का रिकॉर्ड, 24 घंटे में मिले 2914 केस

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। भारत में कोरोना मरीजों ( Coronavirus Case in India ) का आंकड़ा 39 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Coronavirus in Delhi ) में एक बार फिर कोरोना वायरस के केसों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak ) के 2948 नए केस सामने आए हैं। जबकि 13 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई है। एक दिन में दर्ज कोरोना के इन केसों ने दिल्ली में पिछले 68 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 27 जून को कोरोना वायरस के 2948 केस मिले थे। दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,85,220 हो चुकी है।

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कुल 36,219 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसमें आरटीपीसीआर के 8488 और एंटीजन के 27,731 टेस्ट शामिल हैं। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या संख्या पिछले 52 दिनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि दिल्ली में इससे पहले 13 जुलाई को 19,017 एक्टिव केस मिले थे। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में घरों में 15 दिन के भीतर 4004 कोरोना के मरीज बढ़े हैं। कोरोना मामलों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दिल्ली में 21 अगस्त को होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्या 5818 थी, जो आज यानी शुक्रवार को बढ़कर 9822 पहुंच गई है।

दिल्ली कोरोना से जुड़े कुछ तथ्य—

कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 87.39 फीसदी

दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 10.17 फीसदी

दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस अभी 18,842 है

वायरस की चपेट में आकर मरने वालों की दर 2.43 फीसदी

दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हुई

राजधानी में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4513 हो चुका

दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1751 लोग ठीक हुए

अब तक कुल 1,61,865 मरीज ठीक हो चुके हैं?

दिल्ली में होम आइसोलेशन में कुल 9822 मरीज हैं

दिल्ली में अब तक कुल 17,05,571 टेस्ट हुए हैं