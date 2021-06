दिल्ली: पंजाबी बाग इलाके में 2.1 तीव्रता के भूकंप के झटके, दहशत में घरों से निकले लोग

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार की दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके दोपहर के 12 के करीब आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (National Center for Seismology) के मुताबिक, रविवार दोपहर दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए।

रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र सतह से 7 किलोमीटर की गहराई पर था। हालांकि, इससे किसी तरह के जान-माल की नुकसान की कोई खबर सामने नहीं है। भूकंप की वजह से पूरे इलाके में देखते ही देखते अफरा-तफरी मच गई। लोग डरे-सहमे अपने घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए।

हाल में कई बार आए हैं भूकंप के झटके

मालूम हो कि बीते कुछ समय में राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके बढ़ गए हैं। पिछले महीने 31 मई को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रात के करीब 9:54 पर दिल्ली में भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के रोहिणी इलाक़े में था, जिसकी तीव्रता 2.4 मापी गई थी।

यह भी पढ़ें :- असम में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार आया भूकंप, रिक्टर पैमाने में 3.8 मापी गई तीव्रता

भूकंप का केंद्र ज़मीन के 8 किलोमीटर अंदर था। इस वजह से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोग दहशत में आ गए थे और अपने-अपने घरों से निकल कर सड़कों पर आ गए थे।

इससे पहले इसी साल 13 फरवरी को भी दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) समेत पूरे उत्‍तर भारत में भूकंप के तेज झके महसूस किए गए थे। रात के करीब 10:31 बजे भूकंप के झटके आए थे। भूकंप के झटके दिल्ली-एनसीआर के अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल में भी महसूस किए गए थे।

An earthquake with a magnitude of 2.1 on the Richter Scale hit Punjabi Bagh area in Delhi today at 12:02 pm: National Center for Seismology pic.twitter.com/foyFsQ2KVD