वायु प्रदूषण से हालात हो रहे बद से बदतर, दिल्ली सरकार ने जारी की हेल्थ एडवायजरी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली समेत पड़ोसी इलाकों में वायु प्रदूषण के खतरनाक से भी ऊंचे स्तर पर जाने के बाद दिल्ली सरकार ने हेल्थ एडवायजरी जारी की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने रविवार को वायु प्रदूषण से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी एडवायजरी जारी कर इससे बचने के उपाय भी बताए।

डीजीएचएस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में बने रहने से सेहतमंद लोगों में भी श्वसन संबंधी बीमारी पैदा हो सकती है। यही नहीं यहां तक कि 'कमजोर आबादी' के इस माहौल में थोड़ी देर तक बने रहने से उन्हें सांस या अन्य गंभीर बीमारियां घेर सकती हैं।

Delhi: Major pollutants PM 2.5 at 500 & PM 10 at 500, remain in 'severe' category in Lodhi Road area, according to Air Quality Index (AQI) data. pic.twitter.com/VjVsJd1hYU — ANI (@ANI) November 3, 2019

यहां कमजोर आबादी से मतलब पांच वर्ष से नीचे के बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, कुपोषित व्यक्तियों से है।

महानिदेशालय द्वारा दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों को सलाह दी गई है कि वे बाहरी शारीरिक गतिविधियों से बचें। विशेष रूप से सुबह और देर शाम वॉकिंग, जॉगिंग या खुली हवा में व्यायाम न करें।

डीजीएचएस ने खुले आसमान के नीचे लंबे समय तक रहने वाले व्यक्तियों जैसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, ट्रैफिक वालंटियर, रिक्शा चालक, ऑटो-रिक्शा चालक, सड़क के किनारे विक्रेताओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है।

Health Advisory issued for public by Delhi Government for protection from air pollution pic.twitter.com/hKoyMwRCYt — ANI (@ANI) November 3, 2019

क्या करें:

घर के अंदर बने रहें या फिर बाहर जाने के कार्यक्रम बाद के लिए टाल दें।

सांस फूलना, जी मिचलाना, खांसी, सीने में तकलीफ या दर्द, आंखों में जलन की स्थिति में नजदीकी चिकित्सक से परामर्श करें।

प्रमाणित N-95 मास्क का उपयोग करें और उपयोगकर्ता के निर्देशों का पालन करें।

खाना पकाने और गर्म करने के लिए स्वच्छ धुआं रहित गैस या बिजली का उपयोग जारी रखें।

सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।

क्या न करें: