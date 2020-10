Electric Vehicles को बढ़ाने पर फोकस, दिल्ली सरकार दे रही 1.50 लाख तक का कैश इंसेटिव

नई दिल्ली। वायु प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों ( Delhi Electric Vehicle Policy ) पर ध्यान केंद्रित करने में जुटी है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने योजना बनाई है कि राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों को डेढ़ लाख रुपये तक का कैश इंसेटिव दिया जाएगा।

Renault Zoe: भारत में लॉन्च हो सकती है कंपनी की बेस्ट सेलर EV

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि राजधानी में रजिस्टर्ड कुल 1.10 लाख से ज्यादा वाहनों में से करीब 83,000 इलेक्ट्रिक वाहन हैं और इनमें सर्वाधिक संख्या ई-रिक्शा की है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले पांच वर्षों में राजधानी में कम से कम 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन को रजिस्टर किया जाए। सरकार इसके चलते लोगों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदने के लिए प्रेरित करेगी।

उन्होंने बताया कि फिलहाल राजधानी में करीब 900 निजी इलेक्ट्रिक कारें हैं, जबकि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की संख्या करीब 3,700 है। अप्रैल से सितंबर 2020 तक दिल्ली में 2629 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इनमें 297 दुपहिया वाहन, 67 कैब और 80 इलेक्ट्रिक कारें भी शामिल हैं। इन वाहनों की खरीदारी बिना सब्सिडी लिए ही की गई है।

We understand how crucial expansion of charging infrastructure is, in successful implementation of EV policy.

I invite EV warriors of Delhi to be part of, support us & give innovative suggestions on how to expand our charging ecosystem. Let's make #Switchdelhi lead by example. https://t.co/HfKD9T1pZD