Delhi : तुगलकाबाद वाल्मीकि बस्ती में भीषण आग, 120 झुग्गियां खाक

नई दिल्ली। दिल्ली के तुगलकाबाद ( Tughlakabad ) वाल्मीकि बस्ती ( Valmiki colony ) इलाके की झुग्गियों में मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात भयंकर आग ( Heavy fire ) लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। आग की डर से बचने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे। हालांकि आग की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस घटना में 120 झुग्गियां जल गईं।

Delhi: Fire broke out at Valmiki Basti of Tughlaqabad's slum area earlier today. Fire is under control now. Divisional Fire Officer SK Dua says, "We received a call at 1:31 AM. 20 fire tenders are here. Fire brought under control at 3:30 AM, cooling op on. No casualties reported" pic.twitter.com/QtM3lUCxAp