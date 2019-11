वायु प्रदूषण: हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को घेरा, सुझाए कई उपाय

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और अन्य विभागों को फटकार लगाई। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कई उपाय भी सुझाए।

दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने कहा कि यह समस्या वायु प्रदूषण के स्तर को नीच लाने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों को लागू करने में संबंधित विभागों द्वारा इच्छाशक्ति की कमी में ही है।

delhi High Court said, "The problem lies in implementation and not lack of ideas. There is complete lack of will to implement the same and all the stakeholders including the citizens, have to take a proactive role in case we have to make Delhi pollution free". https://t.co/ZdHqr7ysNt