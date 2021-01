राजधानी की सड़कों पर 'जय किसान', ट्रैक्टर रैली की राहों पर बिछाए दिल्लीवासियों ने फूल

नई दिल्ली। जहां एक ओर राजपथ पर परेड पर देश के जवानों का शौर्य देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर राजधानी की सड़कों पर जय किसान के नारे लग रहे हैं। साथ ही दिल्लीवासी ट्रैक्टर रैली में शामिल किसानों की राहों में फूल बिछा रहे हैं। उन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में दिखाई दिया। जहां स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर रैली पर फूलों की बारिश से स्वागत किया। उनकी राहों पर फूल बिछाए और जय किसान के नारे भी लगाए।

Delhi: Locals in Swaroop Nagar shower flower petals on farmers as they carry out tractor parade on the occasion of #RepublicDay pic.twitter.com/liek1s4GP8