दिल्ली पुलिस का दावा : नगरोटा आतंकी साजिश में ट्रक का ड्राइवर और क्लिनर भी शामिल

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी चौंकाने वाली है। डीपीसीसी ने बताया है कि उसे नगरोटा आतंकवादी घटना में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के भी साजिश में शामिल होने की सूचना मिली है। जानकारी के मुताबिक ट्रक के ड्राइवर और क्लिनर भी आतंकवादियों की मदद करते हैं। दिल्ली पुलिस ने सूचना के आधार पर ट्रक के ड्राइवरों और क्लिनरों की पहचान कर उनसे पूछताछ की है। संदिग्ध ड्राइवरों व क्लिनरों के पास से पूछताछ के दौरान कोई खास जानकारी नहीं मिलने के फिलहाल उन्हें उनके परिवार वालों के हवाले कर दिया गया है।

Delhi Police's Special Cell received input that the truck driver & cleaner, involved in Nagrotra (J&K) terror attack, were helping terrorists. They were picked up from Delhi & interrogated. Since nothing was found during questioning, they were handed over to their family: Sources