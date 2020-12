क्या किसान आंदोलन में हिंसा भड़कने का खतरा? पुलिस कमिश्रर ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा

नई दिल्ली। कृषि कानूनों केे विरोध में केंद्र सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जबकि किसान आंदोलन को एक माह का समय हो गया है, बावजूद इसके किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं और पीछे न हटने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं, केंद्र्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कानूनों में आवश्यक संशोधन तो हो सकते हैं, लेकिन इनको वापस नहीं लिया जा सकता। इस बीच शुक्रवार को दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच सामने आई छिटपुट हिंसक घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है।

VIDEO: किसान आंदोलन पर बोले PM- सरकार कृषि कानूनों पर बातचीत को तैयार

Delhi Police Commissioner SN Shrivastava visits Singhu (Delhi-Haryana border) where farmers' protest against the Centre's #FarmLaws entered 31st day today. pic.twitter.com/OQfiOypI5P