दिल्ली के इतिहास में आज का दिन रहा सबसे गर्म, 48 डिग्री पहुंचा तापमान

नई दिल्ली। देश के कई हिस्से में भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली भी गर्मी से अछूती नहीं। सोमवार को पहली बार तामपान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के पालम इलाके में तापमान 48.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार है कि तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया हो।

IMD Weather: temperature of 48°C recorded at Palam in delhi today. pic.twitter.com/BTH40jjYAE

मौसम की जानकरी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट ने ट्वीट कर इस बारें में जानकारी दी। स्काईमेट के मुताबिक दिल्ली के इतिहास में सोमवार 10 जून का दिन सबसे गर्म रहा। यहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। आज का दिन जून में सबसे गर्म दिन रहा।

Delhi records the highest #temperature in history. Sets an all-time record at 48°C. This is the #hottest ever in June. #Delhi #Heatwave #DelhiSummer #DelhiHeat