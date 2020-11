Delhi riot :  हाईकोर्ट का इशरत जहां को झटका, अंतरिम जमानत देने से इनकार

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि मंडोली जेल में आरोपी को कोविड संक्रमण से डरने की जरूरत नहीं है। बता दें कि कांग्रेस पार्षद इशरत जहां ने COVID-19 के प्रकोप का हवाला देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत से इशरत ने जेल से जमानत पर छोड़ने की मांग की थी।

North-east Delhi violence case: Delhi High Court refuses to grant interim bail to former Congress Councillor Ishrat Jahan, finds no COVID19 scare in Mandoli Jail.



She had approached the court citing COVID19 outbreak in Delhi's Mandoli Jail and other medical issues