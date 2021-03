DGCA ने जारी की नई गाइडलाइन, Covid प्रोटोकॉल का पालन न करने पर यात्रियों को डी-बोर्ड करने का आदेश

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण में आई तेजी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ( DGCA ) ने हवाई सफर करने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले यात्रियों को सफर के दौरान विमान से उतारा जा सकता है।

Passengers will be de-boarded if they don't wear masks properly inside aircraft or don't follow COVID appropriate behaviour. If a passenger violates protocol despite repeated warnings then the passenger will be treated as 'unruly passenger': Directorate General of Civil Aviation pic.twitter.com/4HhXznJBYX