नई दिल्ली। कश्मीर समस्या का हल अब बंदूक से नहीं, बल्कि बातचीत से निकाला जाएगा। जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसपी वैद ने गुरुवार को कहा कि दो देशों के बीच इस समस्या का समाधान केवल लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या बातचीत के माध्यम से भी निपटाई जा सकती है। ये बातें एसपी वैद ने गुरुवार दोपहर को सोशल साइट ट्विटर पर लोगों की ओर से पूछे गए प्रश्न के जबाव में कही।वैद ने कहा कि काश कश्मीर के समस्या इतनी साधारण होती, जिसका जवाब में एकबार में दे पाता। उन्होंने कहा कि सालों से तमाम दिग्गज कश्मीर समस्या से पार पाने के लिए प्रयासरत हैं। हालांकि उन्होंने समस्या के समाधान के लिए किसी योजना को बताने से साफ इनकार कर दिया। बता दें कि पुलिस महानिदेशक ने ट्विटर पर लोगों से सीधा जुड़ने के लिए एक नई पहल की है।

It is a very heinous crime, it can't get worse than this. The SIT has done a very professional job and filed chargesheet, now we hope justice will be done: SP Vaid, J&K DGP on #KathuaCase pic.twitter.com/qo9efMGPdO