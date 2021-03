ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन पर चर्चा, शशि थरूर बोले - इसके लिए हम केंद्र सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते

नई दिल्ली। ब्रिटिश संसद में कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन पर चर्चा को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों आंदोलन को लेकर यूके की संसद में चर्चा में कुछ मुझे कुछ आश्चर्यजनक या गलत नहीं लगता है। हमें इसे सामान्य रूप में लेना चाहिए। लोकतांत्रिक समाज में ऐसा होता है।

I don't think there is something so surprising. We should take it as a normal give and take that happen between democracies: Congress MP Shashi Tharoor on the discussion in UK Parliament on farmers' protest (10.03)