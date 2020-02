तमिलनाडु: DMK विधायक एस कथावरयन का निधन, दो दिनों में पार्टी को दो बड़े झटके

नई दिल्ली। बड़ी खबर तमिलनाडु ( Tamilnadu ) से आ रही है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ( DMK ) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक एस कथावरयन ( S Kathavarayan ) का अचानक निधन हो गया। उनके निधन से पार्टी में शोक की लहर है। बताया जा रहै कि कथावरयन पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे। यहां आपको बता दें कि पिछले दो दिनों में डीएमके को दो दिग्गज नेताओं का निधन हो गया है।

जानकारी के मुताबिक, एस कथावरयन गुडियथम विधासभा क्षेत्र से विधायक थे। उन्होंने 2019 उपचुनाव में AIADMK के उम्मीदवार को हराया था। बताया जा रहा है कि एस कथावरयन ने डीएमके के छात्र विंग से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। एस कथावरयन पार्टी के जानेमाने नेता थे और एंट-हिन्दी प्रोटेस्ट से वह काफी चमके थे। उनके निधन पर पार्टी के कई नेताओं ने शोक जताया है।

Tamil Nadu: DMK MLA from Gudiyatham constituency, S Kathavarayan passes away in a Chennai hospital, due to illness. pic.twitter.com/eQSiOIFM9W