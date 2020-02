भजन सुनकर ऐसे भावुक हुए श्रद्धालु, गायिका पर बरसाए लाखों के डॉलर-करेंसी नोट

अहमदाबाद। गुजरात के नवसारी में आयोजित भजन संध्या चर्चा का केंद्र बन गई। इसकी वजह भजन सुनकर श्रद्धालुओं के भावुक हो जाने के बाद गायिका पर जमकर पैसे लुटाना रही। दरअसल इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने भजन गायिका पर ना केवल भारतीय नोट बल्कि अमरीकी डॉलर भी बरसाए।

इस संबंध में आयोजकों ने दावा किया कि भजन गायिका पर बरसाई गई रकम को इकट्ठा कर समाजसेवा के कार्यों में लगाया जाएगा। इस रकम के जरिये कम आयवर्ग की लड़कियों की शादी भी कराई जाएंगी।

बता दे कि भजन संध्या के दौरान 10 से लेकर 2000 रुपये के ढेरों करेंसी नोट लुटाए गए। इन नोटों को एक टब में इकट्ठा किया गया और फिर नोट गिनने वाली मशीन से इनकी गिनती की गई। आयोजकों ने दावा किया है कि इस दौरान तकरीबन 8-10 लाख रुपये इकट्ठे किए गए हैं।

ऐसी ही पुरानी फोटो (नीचे ट्वीट देखें)

Navsari: A 'bhajan' programme was organised at a wedding and signer Kirtidan Gadhvi was invited to sing to raise fund for cow protection yesterday and notes were showered on the groom. #Gujarat pic.twitter.com/ar9G1zvxvm