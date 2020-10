Navratri 2020: नवरात्र में अब घर बैठे होंगे Mata Vaishno Devi के दर्शन, भक्तगण कर सकेंगे माता की लाइव आरती

नई दिल्ली। मां के दरबार में जाने से पहले लोगों के मन में हमेशा से यह धारणां बनी रही है कि जब मां का बुलावा आएगा तभी उनके दर्शन हो सकेंगे । लेकिन अब मां ने भक्तों के मन की बात जान ली है और इस बार की नवरात्री में वो हर घर में खुद दर्शन देने के लिए पधारने वाली है जीं हां माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब श्रद्धालु घर बैठे पहाड़ों वाली माता के दर्शन कर सकेंगे।

Today launched a Mobile App for the devotees of Shri Mata Vaishno Devi Ji.

The mobile app would provide the opportunity to the worshippers across the globe to have an individual experience of godliness and bliss. pic.twitter.com/ye3leTDA86