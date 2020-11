Ladakh: एक घंटे के अंदर दो भूकंप के झटके, नुकसान की खबर नहीं

नई दिल्ली।लद्दाख में शनिवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां पर एक—एक घंटे के अंतराल पर दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए।। पहला भूकंप का झटका रात 10:29 बजे और दूसरा रात 11:36 बजे आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार इनका रिक्टर स्केल यानि की तीव्रता 4.1 और 3.8 की तीव्रता मापी गई है।

हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इससे पहले 19 सितंबर को भी यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।

Earthquakes with a magnitude of 4.1 and 3.8 on the Richter Scale hit Ladakh at 10:29 pm and 11:36 pm respectively, on 31st October: National Center for Seismology pic.twitter.com/XKHqz6XfzU