Ladakh के बाद Jammu Kashmir और Himachal Prdesh में भूकंप, रिक्टर पैमाने पर 4.5 तीव्रता

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) संकट के बीच देश में प्राकृतिक आपदाओं का भी कहर लगातार जारी है। देश के अलग-अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार भूकंप ( Earthquake in India ) के झटके महसूस किए जा रहे हैं। वहीं, आज तीन राज्यों में एक बार फिर धरती हिली है। बताया जा रह है कि पहले लद्दाख ( Earthquake in Ladakh ) में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसके बाद जम्मू-कश्मीर ( Earthquake in Jammu Kashmir ) और हिमाचल प्रदेश ( Earthquake in Himachal Pradesh ) में भूकंप आया। लद्दाख में भूकंप की तीव्रत रिक्टर पैमाने पर 4.5 मापी गई है। हालांकि, अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

Earthquake of magnitude 4.5 on the Richter scale struck 119 km North-Northwest of Kargil, Ladakh at 13:11 hours today: National Center for Seismology pic.twitter.com/iawf6KMvJe — ANI (@ANI) July 2, 2020

Ladakh में भूकंप के झटके

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ( National Centre for Seismology ) के मुताबिक, लद्दाख के कारिगल ( Earthquake in Kargil ) में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केन्द्र 119 किलोमीटर दूर कारगिल के उत्तर-पश्चिम में था। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.5 माफी गई। हालंकि, गनीमत ये रही इस झटके में अब तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोपहर एक बजकर 11 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां आपको बता दें एक हफ्ते में लद्दाख में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले 26 को यहां भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 4.5 मापी गई थी।

Earthquake of magnitude 3.6 on the Ricter scale struck near Katra, Jammu & Kashmir at 1402hours today — ANI (@ANI) July 2, 2020

Jammu Kashmir और Himachal Pradesh में भूकंप के झटके

लद्दाख के कुछ समय बाद ही जम्मू-कश्मीर ( Jammu kashmir ) और हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। दोपहर दो बजकर दो मिनट पर यहां भूकंप आया था। यहां भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में एक महीने में छह बार भूकंप के झटके महसूस किए थे। बुधवार को भी घाटी ( Earthquake in Kashmir ) में दो बार धरती हिली थी।

लगातार महसूस किए जा रहे हैं भूकंप के झटके

यहां आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से देश में रोज अलग-अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। उत्तर और पूर्वी भारत में ज्यादातर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहा है। पिछले हफ्ते दिल्ली ( Earthquake in Delhi ) और हरियाणा ( Earthquake in Haryana ) में भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं, नॉर्थ -ईस्ट के राज्य मिजरोम में भी भूकंप के झटके महसूस किए थे। इस झटके में सड़कों में दरारें आ गई थी। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं, वैज्ञानिकों ने भूकंप को लेकर चेतावनी भी जारी की है।