Sikkim में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0

नई दिल्ली। शुक्रवार तड़के भारत-नेपाल बॉर्डर पर स्थित राज्य सिक्किम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने कहा है कि पांच फरवीर की सुबह सिक्किम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मांपी गई। भूकंप के झटके से लोगों में दहशत का माहौल है।

An earthquake of magnitude 4.0 on the Richter scale occurred near the Nepal-India border in Sikkim at 3:43 am today: National Centre for Seismology