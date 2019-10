पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम की बिगड़ी तबीयत, एम्स में हो रही जांच

नई दिल्ली। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। चिदंबरम को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स लाया गया है। हालांकि, अभी उन्हें भर्ती नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक, शनिवार को चिदंबरम की तबीयत अचानक बिगड़ गई और आनन-फानन में उन्हें एम्स लाया गया।

बताया जा रहा है कि पी चिदंबर को पेट में दर्द की शिकायत थी। मामला इतना गंभीर हो गया कि उन्हें एम्स लाया गया। फिलहाल, डॉक्टर्स की टीम चिदंबरम की देखभाल कर रहे हैं। अभी इस मामले को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। ये भी नहीं बताया गया है कि चिदंबरम को एडमिट किया जाएगा या फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल, ज्यादा जानकारी का इतंजार है।

