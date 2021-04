पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली AIIMS में भर्ती

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप से देश में एक बार फिर से चिंताएं बढ़ गई हैं। हर दिन करीब दो लाख नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं सैंकड़ों लोगों की जान जा रही है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ( Former PM Manmohan Singh ) कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

87 वर्षीय मनमोहन सिंह को दिल्ली स्थित एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां हालत स्थिर है। AIIMS अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल, उनकी हालत स्थिर है।

बता दें कि एक दिन पहले ही मनमोहन सिंह ने कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ा जाए इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी थी। उन्होंने पत्र लिखकर पीएम मोदी को कुछ उपाय बताए थे, जिससे कोरोना के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा सके।

