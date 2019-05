Live: कुछ देर बाद बंगाल पहुंचेगा फानी, ओडिशा में अभी तक 3 लोगों की मौत

नई दिल्ली। ओडिशा में फानी चक्रवात आने के बाद आंध्र प्रदेश से भी इसका खतरा टल गया है। अब फानी का रुख बंगाल की ओर है और कुछ देर बाद यह बंगाल पहुंचेगा। पिछले 20 साल के दौरान इससे भयानक और तेज रफ्तार वाला चक्रवात ओडिशा में नहीं आया। ओडिशा में इस तूफान से तीन लोगों की मौत हो गई। इसे देेखते हुए प्रशासन ने चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले संभावित इलाकों से करीब 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया था। फानी चक्रवात से जुड़े अपडेट देने के लिए MHA कंट्रोल रूम ने हेल्पलाइन नंबर 1938 शुरू किया।

Live Updates:

- कोलकाता से करीब 370 किलोमीटर दूर है फानी, जो शाम तक पहुंचेगा।

- पुरी में फानी चक्रवात के चलते 245 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जो बाद में धीमी हो गईंं।

- भुवनेश्वरः पुलिस ने सड़कों पर गिरे तमाम पेड़ हटाए और रास्ता साफ किया।

- ओडिशाः पारादीप में फानी प्रभावित राहत शिविरों में खाने के पैकेट बांटे गए।

- भारतीय मौसम विभाग: चक्रवात पूरी तरह ओडिशा की जमीन पर पहुंचा

- MHA कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 1938 शुरू हुआ

- चिलिका झील से सटे बालगांव में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए

- ओडिशा के पुरी से टकराया फानी चक्रवात

- 175 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से पुरी केे नजदीक पहुंचा फानी चक्रवात,

- ओडिशा सरकार ने 15 जिलों के करीब 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा

फानी के पहुंचने से पहले ही आंधियां चलनी शुरू

20पहुंचने से पहले ही तेज आंधियां चलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि भीषण चक्रवाती तूफान फानी शुक्रवार को ओडिशा के तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ओडिशा में तूफान से बचने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। तीन लाख लोगों को अभी तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। शुक्रवार तक 11 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस तूफान का असर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तमिलनाडु पर भी दिखने वाला है।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में फानी चक्रवात से उत्पन्न हालात से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव, पीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव, गृह सचिव और आईएमडी, एनडीआऱएफ, एनडीएमए और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ और राज्य सरकार मिलकर करेंगे बचाव कार्य

आईजी कोस्ट गार्ड पूर्व परमेश के अनुसार चक्रवात फानी के ओडिशा में प्रवेश करने के बाद पीड़ितों को तुरंत राहत देने के लिए NDRF और राज्य प्रशासन के साथ कोस्ट गार्ड ने समझौता किया है। 25 अप्रैल से ही कोस्ड गार्ड के जहाज और विमान फानी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका वाले इलाकों में लगातार गश्त कर रहे हैं। कोस्ट गार्ड और सरका ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। खासतौर से पुरी में रहने वाले लोगों को समुद्र में न जाने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि 3 मई को फानी चक्रवात को यहां पहुंचने की संभावना है।

ओडिशा फायर सर्विसेज राहत ने भी बनाई टीम

ओडिशा में चक्रवाती तूफान फानी के बड़े पैमाने पर कहर बरपाने औऱ जानोमाल का नुकसान करने की आशंकाओं के बीच ओडिशा फायर सर्विसेज ने राहत व बचाव कार्य चलाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 50 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। हर टीम में छह-छह लोग होंगे। इस बीच ओडिशा के मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों और उससे सटे अंदरूनी इलाकों में भारी और बहुत ज्यादा तेज बारिश की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी है।

पुरी से भुवनेश्वर के बीच चलाई स्पेशन ट्रेन

चक्रवाती तूफान फानी को ध्यान में रखते हुए आज दोपहर 12 बजे से एक स्पेशल ट्रेन पुरी से भुवनेश्वर के बीच चलाई जाएगी। इसमें रिजर्वेशन और बिना रिजर्वेशन वाली, दोनों तक की सीटें उपलब्ध रहेंगी। यह ट्रेन खुर्दा रोड, कटक, जाजपुर, केंदुझर रोड, भद्रक, बालासोर और खड़गपुर होते हुए दोपहर करीब 1:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेगी। ऐसी दो ट्रेनें 3 और 6 बजे भी चलाई जाएंगी।

Odisha: Heavy rainfall and strong winds hit Ganjam as #FANI Cyclone hits Puri coast with wind speed of above 175km/per hour. pic.twitter.com/30jdhND8L7 — ANI (@ANI) May 3, 2019

#WATCH Visuals from coastal town of Digha in West Bengal as #CycloneFani is expected to make landfall in Odisha's Puri district by 11 am. According to the Met Dept, the impact of landfall process has begun. pic.twitter.com/R5iJY4vjGD — ANI (@ANI) May 3, 2019

#WATCH Odisha: Strong winds hit Bhubaneswar. #CycloneFani is expected to make a landfall in Puri district today and continue till noon. pic.twitter.com/Y90eUyxmke — ANI (@ANI) May 3, 2019

Visuals: PM today chaired a high-level meeting in Delhi to review preparedness for Cyclone #Fani. Meeting was attended by Cabinet Secretary, Principal Secy to the PM, Additional Principal Secretary to the PM, the Home Secretary&other senior officials from IMD, NDRF, NDMA&PMO etc. pic.twitter.com/OJd8o7ILwU — ANI (@ANI) May 2, 2019

Odisha: People at Puri beach being warned against venturing into the sea as #CycloneFani is expected to make landfall in Puri district tomorrow. pic.twitter.com/HJXGhbFwQl — ANI (@ANI) May 2, 2019

Odisha: Preparation underway at Red Cross Bhavan in Bhubaneswar for distribution of relief material packets. #CycloneFani pic.twitter.com/NNe3RJhzYc — ANI (@ANI) May 2, 2019

HR Biswas, Director, Met Dept, Bhubaneswar: Today mostly south coastal Odisha & adjoining interior Odisha will receive heavy to very heavy rainfall. Tomorrow all 11 coastal districts along with & adjoining interior districts will receive heavy to very heavy rainfall. #Fani pic.twitter.com/mD0g1hG0WT — ANI (@ANI) May 2, 2019

South Eastern Railway: Two more special trains will start from Puri at 3 pm & 6 pm today for Howrah. Stoppages- Khurda Road, Bhubaneswar, Cuttack, Jajpur, Kendujhar road, Bhadrak, Balasore & Kharagpur. #CycloneFani — ANI (@ANI) May 2, 2019

फानी चक्रवात की वजह से आएंगी 175-205 कि.मी. प्रतिघंटे की तेज आंधियां

भारतीय मौसम विभाग ने ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 175 से 205 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से फानी चक्रवात के पहुंचने की भविष्यवाणी की, जिसके बाद से ही इन राज्यों में प्रशासन अलर्ट पर है। केंद्र सरकार 1086 करोड़ की अग्रिम सहायता राशि देने की घोषणा भी कर चुकी है।