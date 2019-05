फानी चक्रवात: 200 कि.मी. प्रतिघंटे की रफ्तार वाले आंधी-तूफान से प्रशासन अलर्ट, सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग ने ओडिशा के लिए येलो वार्निंग जारी की है। मौसम विभाग ने राज्य में ज्यादा से बहुत ज्यादा बारिश होने की भविष्यवाणी भी की है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कालाहांडी, संबलपुर, देवगढ़ और सुंदरगढ़ जैसे इलाकों पर पड़ सकता है। इससे पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए भी हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है। फानी चक्रवात से पैदा हुए खतरे को देखते हुए 15 मई तक ओडिशा में डाक्टरों और सभी मेडिकल स्टाफ की छुटि्टयां रद्द कर दी गई हैं। जो डॉक्टर या चिकित्साकर्मी पहले से ही छुट्‌टी पर गए हुए हैं, उन्हें 1 मई की शाम तक उनके हेडक्वार्टर्स पर रिपोर्ट करने को कहा गया है।

फानी चक्रवात से भारी तबाही का अंदेशा

अनुमान लगाया जा रहा है कि फानी चक्रवात 180 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से भारतीय भूमि से टकराएगा, जिससे समुद्र तटीय इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। छह महीने पहले आए गाजा चक्रवात ने भी तमिलनाडु में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें करोड़ों की संपत्ति के नुकसान के साथ-साथ 40 लोगों की मौत भी हो गई थी।

