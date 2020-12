Farmer Protest : सुप्रीम कोर्ट ने कहा - प्रदर्शन करना किसानों का हक, कानूनों की वैधता अभी तय नहीं होगी

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करना किसनों का हक है। हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही शीर्ष अदालत ने ये भी कहा है कि कृषि कानूनों की वैधता अभी तय नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर एक कमेटी गठित करने का फैसला भी सुनाया है। कमेटी के फैसले पर सभी अमल करेंगे।

