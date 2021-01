किसानों ने तोड़ा गाजीपुर बैरिकेड, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस, जमकर हंगामा

नई दिल्ली। किसनों को दिल्ली में प्रवेश करने के लिए दिल्ली पुलिस के बैरिकेड आखिर तोडऩे ही पड़े। पहले सिंघु बॉर्डर, फिर टिकरी बॉर्डर अब जो सूचना मिल रही है वो है गाजीपुर बॉर्डर। जानकारी के अनुसार गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए। जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े है। इसके अलावा पुलिस की ओर से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार अक्षरधाम से पहले एनएच 24 पर पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन कुछ किसानों के जत्थे ने ट्रैक्टरों के साथ कुछ बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली की तरफ घुसने का प्रयास किया। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई और आंसू गैस के गोले छोड़े और किसानों पर लाठीचार्ज किया। फिलहाल किसानों को वहां से खदेड़ दिया गया है। वहीं संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में भी किसानों की रैली आंसू गैस के साथ पानी छोड़ा गया।

We've to move towards Ring Road but police is stopping us. We've given them 45 mins to speak to their seniors. We're carrying out a peaceful parade. The route they are asking us to follow wasn't agreed upon: Satnam Singh Pannu, Kisan Mazdoor Sangharsh Committee at Singhu Border pic.twitter.com/5JljXK4xDR