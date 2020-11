दिल्ली के घेराव के लिए 5 मुख्य प्रवेश बिंदुओं का रास्ता रोकेंगे किसान

नई दिल्ली। नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले कई दिनों से किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है। वे दिल्ली कूच के लिए राजधानी के बॉर्डरों पर डेरा जमाए बैठे हुए हैं। बीकेयू क्रांतिकारी (पंजाब) के अध्यक्ष सुरजीत एस फूल का कहना है कि बुराड़ी जाने के बजाय, हमने तय किया है कि हम दिल्ली में 5 मुख्य प्रवेश बिंदुओं को अवरुद्ध करके दिल्ली का घेराव करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके पास चार माह का राशन है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी संचालन समिति सब कुछ तय करेगी।

Instead of going to open jail in Burari, we've decided that we will gherao Delhi by blocking 5 main entry points to Delhi. We've got 4 months ration with us, so nothing to worry. Our Operations Committee will decide everything: Surjeet S Phul, President, BKU Krantikari (Punjab) https://t.co/aH5xm26WAi pic.twitter.com/2L0yL7vVmf