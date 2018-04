नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में खड़ी हुई कैश की समस्या पर वित्त राज्यमंत्री एसपी शुक्ला ने सफाई दी है। वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए की कैश करंसी मौजूद है, लेकिन करंसी की मात्रा हर राज्य में अलग-अलग है। किसी राज्य में अधिक करंसी है तो किसी में इसका अनुपात कम है। उन्होंने कहा कि देश में करंसी का संतुलन बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी एक राज्य से दूसरे राज्य में करंसी ट्रांसफर करने का काम करेगी। शुक्ला ने उम्मीद जताई कि तीन दिन के भीतर कैश की किल्लत खत्म हो जाएगी।

