अमेजॉन के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की शिकायत, प्लेटफॉर्म पर बिक रहा था विवादित टॉयलेट मैट

नई दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा ने सिख धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए अमेजॉन इंडिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

सिरसा ने अमेजॉन कंपनी पर आरोप लगाया है कि उसने एक विक्रेता को अपने प्लेटफॉर्म पर स्वर्ण मंदिर की छवि वाले टॉयलेट मैट्स को बेचने की अनुमति दी है। कंपनी पर इससे पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं।

सिरसा ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की। इसमें बाथरुम के अंदर टॉयलेट मैट्स दिखाए गए हैं और इन पर स्वर्ण मंदिर की छवि बनी हुई है। उन्होंने इसके साथ लिखा, "अमेजॉन सिख भावनाओं के प्रति लापरवाही दिखा रहा है।"

