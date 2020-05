मुंबई के एक बिल्डिंग में लगी भीषण, अब तक किसी के हताहत की खबर नहीं

नई दिल्ली। एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस ( coronavirus ) की चपेट में है। वहीं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र ( Maharashtra ) की राजधानी मुंबई ( Mumbai ) से सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहां एक बिल्डिंग ( Building ) में भीषण आग लग गई है। आग बिल्डिंग की एक फ्लैट में लगी। हालांकि, गनीमत ये रही है कि इस भीषण अग्निकांड में किसी के हताहत की कोई खबर नहीं है।

छठे फ्लोर पर लगी आग

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह मुंबई के 'नेपियन सी' ( Nepean Sea ) रोड स्थित एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग बिल्डिंग के छठे फ्लोर पर लगी। बताया जा रहा है कि यह आग सुबह करीब चार बजकर तीस मिनट पर लगी थी। किसी ने इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद फ्लैट में फंसे पूरे परिवार और दूसरे आस-पास के लोगों को बाहर निकाला गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आस-पास हड़कंप मच गया।

