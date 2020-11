निवार चक्रवात के कारण दक्षिण भारत की पांच ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द

नई दिल्ली। चक्रवात निवार की वजह से आम लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। आम लोगों को पहले ही घर से बाहर निकलने की मना किया गया है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत की ओर जाने वाली पांच ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दक्षिणी रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यह पांच ट्रेनें 28 नवंबर तक रद्द रहेंगी। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर 28 नवंबर तक कितनी और कौन सी ट्रेने रद्द रह सकती हैं।

Two trains fully cancelled for today, three for tomorrow and one for 28th November. A total of five trains partially cancelled: Southern Railways #CycloneNivar pic.twitter.com/227m3hqAaJ