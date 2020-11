विदेशी मंत्री एस जयशंकर : रक्षा और निवेश के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने की जरूरत

नई दिल्ली। फोर्थ इंडो-फिलीपींस संयुक्त आयोग की सह अध्यक्ष्ता करते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि हमारी प्राथमिकता व्यापार और निवेश, रक्षा, शिक्षा, आईसीटी और अंतरिक्ष में सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच वीजामुक्त आवागमन पर भी फिलीपिंस के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। उन्होंने इंडो पैसिफिक आसियान आउटलुक का हवाला देते कहा कि हम इस क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी पर बढ़ा रहे हैं। फिलीपिंस की ओर से टेडी लोकेन जूनियर ने इस बैठक में शामिल होने के लिए एस जयशंकर का आभार जताया ।

Our productive meeting focused on taking forward cooperation in trade & investment, defence, education, ICT & space. Also discussed our shared interest in visa liberation. Underlined our convergence on Indo-Pacific Oceans Initiative & ASEAN Outlook on Indo-Pacific: EAM https://t.co/wj5V1D8yxp