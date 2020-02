गार्गी कॉलेज का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जनहित याचिका दायर कर CBI जांच की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ का मामला बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे इस मामले की जांच के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका के जरिये अदालत से सीबीआई जांच की मांग की गई है।

बीते 6 फरवरी को गार्गी कॉलेज में हुई घटना को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई। इस PIL के जरिये सर्वोच्च न्यायालय से मांग की गई है कि वो अपनी निगरानी में इस मामले की निष्पक्ष जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से करवाए। दिल्ली पुलिस इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर चुकी है।

सोमवार को संसद में विपक्ष की ओर से यह मुद्दा उठाया गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा, "गार्गी कॉलेज में हुई घटना की जांच की जा रही है। इस घटना को बाहरी लोगों द्वारा अंजाम दिया गया है। उनके मंत्रालय की ओर से कॉलेज प्रशासन को इस पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। हमने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गार्गी कॉलेज में घुसकर छात्राओं से अभद्रता करने वाले लोग छात्र नहीं हैं। कॉलेज में घुसे ये लोग बाहरी थे।"

PIL filed in the Supreme Court seeking a CBI probe in the recent incident in Delhi University’s all-women Gargi College. The Gargi College students have alleged sexual assault by outsiders. pic.twitter.com/zGEBaO4V7X