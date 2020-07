Gautam Gambhir's big initiative : 25 कॉल गर्ल की बेटियों की उठाएंगे पूरी जिम्मेदारी, पहचान रखी गई है गुप्त

नई दिल्ली। जाने-माने पूर्व क्रिकेटर और ईस्ट दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ( Former cricketer and BJP MP from East Delhi Gautam Gambhir ) दिल्ली की कॉल गर्ल ( Call girl ) की बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए एक नई पहल करने जा रहे हैं। जीबी रोड एरिया ( GB Road Area ) में काम करने वाली 25 सेक्स वर्कर्स की बेटियों की आगे की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके जीवन यापन से जुड़ी सभी जरूरतों का पूरा ख्याल अब गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir ) और उनके द्वारा चलाई जाने वाली संस्था के द्वारा रखा जाएगा।

बीजेपी सांसद ने इस मुहिम को 'पंख' नाम दिया है। यह कार्यक्रम आज लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए 10 बच्चियों का चयन भी कर लिया गया है। जबकि 15 और बच्चियों को चुनने का काम जारी है।

जिन 10 बच्चियों को सिलेक्ट किया गया है वो इस नए शिक्षा सत्र से अलग-अलग सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगी। हम उनके स्कूल की फीस, उनकी यूनिफॉर्म, बुक्स और स्टेशनरी, खान-पान और स्वास्थ्य का पूरा खर्च ( Total Expense ) उठाएंगे। उनकी काउंसिलिंग भी की जाएगी। ताकि वे खुद को इसी समाज का हिस्सा समझ सकें और निडर होकर आगे बढ़ सकें।

मुहिम को लेकर क्या कहा?

पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने इस मुहिम को शुरू करने के मकसद के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समाज के हर व्यक्ति को एक अच्छी जिंदगी जीने का हक है। हमारा यही प्रयास है कि इन बच्चियों को भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नए अवसर ( New opportunities ) मिल सकें। हम उन्हें वही अवसर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।

लड़कियों की पहचान रखी जाएगी गुप्त

बीजेपी सांसद ने बताया कि ये लड़कियां अभी दिल्ली के शेल्टर होम्स ( Shelter Homes ) में रह रही हैं, लेकिन उनकी पहचान गुप्त रखी जा रही हैं। अगले शिक्षा सत्र तक कुल 25 लड़कियों को शामिल करने का लक्ष्य है। इसके तहत 5 से लेकर 18 साल तक की लड़कियों को काउंसिलिंग के माध्यम से सशक्त बनाने की कोशिश की जाएगी। ताकि वे अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें।

गौतम की अपील

गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir ) ने अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति इन बच्चियों की मदद के लिए आगे आना चाहता है और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने-पानी आदि की जरूरतों के लिए आर्थिक सहयोग करना चाहता है तो इस पहल से जुड़ सकते हैं।

नानी का आशीर्वाद लेकर करेंगे इसकी शुरुआत

गंभीर की नानी का जन्मदिन है और उनके आशीर्वाद से वह इस नई पहल की शुरुआत करेंगे। क्योंकि इसका पूरा श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उनकी फाउंडेशन देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 200 शहीदों के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी काम कर रही है।