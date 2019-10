आतंकी शिविरों में भारतीय सेना की कार्रवाई में 6-10 पाकिस्तानी सैनिक ढेरः बिपिन रावत

नई दिल्ली। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा (LoC) पर तंगधार के जरिये भारतीय सीमा में घुसपैठ की आतंकी कोशिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने बताया कि इस काउंटर-अटैक में पीओके के तीन आतंकी शिविर नष्ट कर दिए गए हैं जबकि कम से कम 6 से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं।

19-20 अक्टूबर की दरम्यानी रात जम्मू-कश्मीर स्थित कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसमें दो भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे।

इस संबंध में रविवार शाम को जनरल बिपिन रावत ने मीडिया को बताया, "हमें मिल रहीं रिपोर्टों के आधार पर, 6-10 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं और तीन आतंकी शिविर नष्ट कर दिए गए हैं। इतनी ही संख्या में आतंकी भी ढेर किए गए हैं।"

#WATCH Army Chief General Bipin Rawat on Indian Army used artillery guns to target terrorist camps in PoK: On the basis of reports that we have been getting, 6-10 Pakistani soldiers have been killed, 3 camps have been destroyed. Similar no. of terrorists have also been killed... pic.twitter.com/a19gOD90Ab