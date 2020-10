नवरात्रि से पहले भक्तों को तोहफा, मोबाइल पर माता वैष्णो देवी के लाइव दर्शन और आरती

कटरा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है... नवरात्रि शुरू होने से पहले ही यह गीत सुनाई देने लगा है। कई लोग कटरा स्थित माता वैष्णो देवी ( mata vaishno devi ) के साक्षात दर्शन करने की तैयारियों में भी जुट गए हैं। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते अब मैय्या के दर्शन उतने आसान नहीं रह गए हैं, जबकि आने-जाने समेत रुकने आदि को लेकर भी सख्त आदेशों को पालन करना जरूरी है। ऐसे में मैय्या ने नवरात्रि से पहले अपने भक्तों को एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसके जरिये अब श्रद्धालु जहां चाहें वहां पर माता के लाइव दर्शन करने के साथ ही आरती में हिस्सा ले सकते हैं।

कोरोना के बीच नियमों का पालन करते हुए नवरात्रि पर खुद करें ऐसे हवन, जानिए हवन सामग्री

ताजा जानकारी के मुताबिक नवरात्रि से पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की एक बड़ी मुश्किल को आसान बना दिया है और कोरोना काल में तो यह दिल मांगी मुराद पूरी होने जैसी है। बोर्ड ने समय के साथ कदमताल मिलाते हुए खुद को ऑनलाइन तो पहले ही कर दिया था, लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़ा दिया है।

देश—विदेश के श्रद्धालुओं को माता वैष्णों देवी के लाइव दर्शन के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह मोबाइल ऐप ना केवल किसी भी श्रद्धालु को कहीं भी घर बैठे माता वैष्णो देवी के लाइव दर्शन करने का शानदार मौका देगा, भक्त इसके माध्यम से माता की आरती में भी शामिल हो सकेंगे।

Today launched a Mobile App for the devotees of Shri Mata Vaishno Devi Ji.

The mobile app would provide the opportunity to the worshippers across the globe to have an individual experience of godliness and bliss. pic.twitter.com/ye3leTDA86