नाना पटोले के बयान पर राजभवन की तरफ से आई प्रतिक्रिया, मुंबई में नहीं रहेंगे गवर्नर कोश्यारी

नई दिल्ली। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के मिलने के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने बुधवार को कहा कि वे गुरुवार को सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ राज्यपाल के समक्ष सरकार का पक्ष भी पेश किया जाएगा।

Tomorrow, we will meet Governor Bhagat Singh Koshyari under the leadership of CM Uddhav Thackeray. The government's side will be presented before the Governor: Maharashtra Congress chief Nana Patole pic.twitter.com/J1gA0XsYSn