राज्यपाल जगदीप धनखड़ बोले - बीजेपी अध्यक्ष पर हमला लोकतंत्र पर धब्बा, ममता को संविधान का पालन करना होगा

नई दिल्ली। गुरुवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संविधान का पालन करना होगा। कल का हमला लोकतंत्र पर धब्बा है।

The events that happened yesterday are most unfortunate. They are a slur on our democratic fabric: West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar https://t.co/98RyRQ10gv