Gujarat के Vapi में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, राहत-बचाव कार्य जारी

नई दिल्ली। बड़ी खबर गुजरात (Gujarat) से आ रही है। वलसाड ( Valsad ) के वापी (Vapi) इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री ( Chemical Factory ) में भीषण आग लग गई है। वहीं, घटना की सचूना मिलते ही फायर ब्रिगेड ( Fire Brigade ) की गाड़ी मौके पर पहुंच गई है। राहत-बचाव का कार्य जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

केमिकल फैक्ट्री में बीषण आग

जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर गुरजरात ( Fire In Gujarat ) के वलसाड स्थित वापी ( Fire Break out In Vapi ) इलाके में जीडीआईसी (GDIC) के बायोकेमिकल कंपनी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ही आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक आग लगी है। चारों तरफ आग की लपटें फैल रही है। आनन-फानन में घटना की सूचना फायर ब्रिगेड ( Fire Brigade ) को दी गई। सूचना मिलते ही आठ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल, मौके पर राहत-बचाव का कार्य जारी है। लेकिन, अभी तक किसी के हताहत की कोई खबर नहीं है। वहीं, मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच गई है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। हालांंकि, अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह आग कैसे लगी। फैक्ट्री के अंदर कितने लोग थे। हालांकि, कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। घटना को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस हादसे में ज्यादा जानकारी का अभी इंतजार है।

#WATCH Gujarat: Fire breaks out at a chemical factory in Vapi, Valsad. More than 8 fire tenders are at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/ELsVSD2x1W