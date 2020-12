हरियाणा के मंत्री अनिल विज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, संपर्क में आने वालों से की जांच कराने की अपील

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस का संक्रमण जारी है। इस बीच खबर यह है कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने ट्विकर कर सभी को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्विट में बताया है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों के दौरान संपर्क में आने वालों से खुद की कोरोना जांच कराने की अपील की है।

Haryana minister Anil Vij announces he has tested positive for COVID-19 .



On November 20, he was administered a dose of Covaxin at a hospital in Ambala, as part of its third phase trial. pic.twitter.com/34HVOIRoFK