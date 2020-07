Health Minister Harsh Vardhan बोले- Corona ने global economy को भारी नुकसान पहुंचाया

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस संकट ( Coronavirus in India ) के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ( Union Health and Family Welfare Minister Dr. Harsh Vardhan ) ने कोरोना वायरस ( Coronavirus ) और अर्थव्यवस्था ( economy ) को लेकर बात की। हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का ग्लोबल इकोनॉमी ( global economy ) को काफी नुकसान पहुंचा है और यह नुकसान काफी तीव्र है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) के कार्यकारी बोर्ड के ब्यूरो की वर्चुअल (ऑनलाइन) बैठक में बोल रहे हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस अब तक 1.7 करोड़ लोगों को संक्रमित कर चुका है। जबकि इस महासंकट में दुनिया भर में अब तक 662,000 लोगों( Corona Death ) की मौत हो चुकी है।

पूरी दुनिया ने स्वास्थ्य के महत्व को महसूस किया

स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान कोरोना वायरस के खिलाफ जंग ( Fight Against Coronavirus ) में शामिल वॉरियर्स ( Corona warriors ) का अभार प्रकट किया, जबकि इस जानलेवा वायरस से होने वाले नुकसान के लिए गहरी चिंता भी व्यक्त की। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हर्षवर्धन ( WHO Executive Board President Harsh Vardhan ) ने कहा कि कोरोना महामारी ( Coronavirus Crisis ) के बीच पूरी दुनिया ने स्वास्थ्य के महत्व को महसूस किया। उन्होंने इसके साथ ही संचारी और गैर-संचारी बीमारियों द्वारा पैदा होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए देशों के बीच अधिक से अधिक सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया।

सभी रोगों से फैलने वाले जोखिम और चुनौती पर भी प्रकाश डाला

हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के साथ अन्य सभी रोगों से फैलने वाले जोखिम और चुनौती पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ट्रांसमिट बीमारियों की यह समस्या उस समय और अधिक बड़ी हो जाती है, जब यह देशों की सीमाओं के बीच कोई भेद नहीं करती। स्वास्थ्य मंत्री ( Health Minister ) ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) ने सभी तरह की बीमारियों से एकजुट होकर लड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ( Coronavirus Outbreak ) के बाद पैदा होने वाले नए खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए नए तरीके लिए अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए।